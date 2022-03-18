Во время двухчасового разговора с Си Цзиньпином Байден предупредил его о последствиях, если Китай решит помочь России 18 марта, 21:48 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден и Си Цзиньпин во время переговоров 18 марта 2022 года (Фото:The White House/Handout via REUTERS)

В Белом доме сообщили подробности переговоров президента США Джо Байдена с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, разговор был посвящен полномасштабному вторжению России в Украины. Байден изложил собеседнику позицию США и их партнеров и рассказал о действиях Вашингтона. Также американский президент «описал последствия» для Китая в случае, если страна решит оказать поддержку агрессору, и заявил, что поддерживает дипломатическое урегулирование. CNN со ссылкой на Белый дом сообщает, что разговор продолжался почти два часа.



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Ранее агентство Reuters со ссылкой на китайские госСМИ сообщило, что Си Цзиньпин назвал полномасштабную войну России против Украины «украинским кризисом» и заявил, что конфликты и конфронтации не в чьих-либо интересах.

По данным американских СМИ, Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от предоставления помощи России. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а окажет помощь.

18 марта Politico и Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе и США сообщили, что Китай может склоняться к тому, чтобы оказать помощь России на фоне полномасштабной войны, которую она развязала против Украины.

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