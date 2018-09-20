20 сентября 2018, четверг

США хотят заключить новую ядерную сделку с Ираном

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Специальный представитель США по Ирану Брайан Гук заявил, что руководство страны остается открытым для переговоров с властями Ирана для заключения нового договора по ядерной программе.

Об этом передает Reuters.

"США ищут возможность провести переговоры о заключении договора с Ираном, который будет включать программу Тегерана по разработке баллистических ракет, а также его поведения в регионе", - заявил Гук.

Он также отметил, что новое соглашение "не будет личной договоренностью между двумя правительствами, как предыдущее".

"Мы стремимся заключить настоящий договор", - заявил Гук.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия. 

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