США хотят экстрадиции россиян, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы

Род Розенстайн заявил, что с Россией пока нет коммуникаций по вопросу обвинений

США хотят добиться экстрадиции россиян, которые обвиняются во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Такое заявление сделал заместитель американского генпрокурора Род Розенстайн.

"Мы будем следовать обычным процедурам, добиваясь сотрудничества и экстрадиции", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во время брифинга.

Розенстайн подчеркнул, что с российской стороной пока нет никаких коммуникаций по этому поводу.

Напомним, что США предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

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В список обвиняемых попали Евгений Пригожин (его считают близким к президенту России Владимиру Путину) Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, известная также как Мария Беляева, Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов. А также организации - Агентство интернет-исследований (так называемая "фабрика троллей"), Concord Management и Concord Catering (компания Пригожина).

В Кремле заявили, что пока не ознакомились с обвинениями.