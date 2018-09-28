28 сентября 2018, пятница

США являются лидером в предоставлении практической помощи украинской армии - Порошенко

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Порошенко на базе Береговой охраны США Балтимор
Фото: president.gov.ua

Порошенко на базе Береговой охраны США Балтимор

Президент Украины Петр Порошенко особо отмечает значительный вклад Соединенных Штатов в развитие украинской армии.

Как передает пресс-служба главы государства, об этом Порошенко заявил во время посещения базы Береговой охраны США Балтимор в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки.

"На сегодняшний день от США мы получили более 1 млрд. долларов на поддержку безопасности. Поддержку реформ сектора национальной безопасности и обороны Украины, поддержку закона о национальной безопасности и его внедрение, что делает нашу армию совместимой с американской и НАТО", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что Украина ценит "недавнее решение Конгресса США увеличить эту помощь".

"Это поддерживает наши военные ассигнования, которые уже превысили 6% ВВП", - отметил он.

По словам главы государства, этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами и оказался надежным мероприятием в сдерживании растущей российской агрессии.

"И я хотел бы еще раз повторить - сегодня лучшим способом защиты Свободного Мира является защита Украины благодаря новым защитным системам, крепкой поддержке реформ, а также новым целевым санкциям и постоянном дипломатическом давлении на Россию", - отметил Порошенко.

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