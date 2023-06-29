Правоохранительные органы США тщательно изучают детали разрушения Каховской ГЭС — представитель Минюста 29 июня, 06:10 Некоторые последствия для здоровья украинцев от подрыва россиянами ГЭС могут проявиться в будущем (Фото:АР)

Американские правоохранительные органы изучают детали подрыва Каховской ГЭС, чтобы установить, кто был непосредственно причастен к преступлению. Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня.

Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии Укринформу советник Генпрокурора США по вопросам ответственности за военные преступления Элай Розенбаум.



«Разрушение плотины 6 июня является предметом значительного интереса для Соединенных Штатов, и я не могу комментировать больше — за исключением того, что этот вопрос также находится в поле зрения наших правоохранительных органов», — отметил представитель Минюста США во время конференции в Украинском доме в Вашингтоне, приуроченной ко Дню Конституции Украины.

Видео дня

Он отметил, что США очень осторожны в своих официальных оценках относительно российских преступлений.

«Мы не были первыми, кто заявил, что Россия совершает военные преступления. Мы не были первыми, кто говорил о преступлениях против человечности, но когда у нас были все необходимые доказательства, государственный секретарь делал публичные заявления об этом», — добавил он.

Розенбаум также отметил, что когда наступит подходящее время, и когда доказательства будут тщательно исследованы и установлены, то власти США, очевидно, сделают официальные заявления о том, кто причастен к разрушению плотины.

До подрыва оккупанты контролировали станцию более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Россияне мешают эвакуации, обстреливают спасателей и гражданских.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

По данным штаба по ликвидации последствий российского теракта, по состоянию на 28 июня подтоплены два населенных пункта на правом берегу Днепра и 17 населенных пунктов на временно захваченных территориях, уровень воды вошел в естественное русло.