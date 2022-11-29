Тотальные просчеты. Спецслужбы США проводят проверки из-за ошибочных прогнозов по поводу войны РФ против Украины — СМИ 29 ноября, 09:00 Прогнозы США по поводу хода войны РФ против Украины оказались неверными (Фото:Генштаб)

Спецслужбы США тотально ошиблись в своих прогнозах относительно хода войны РФ против Украины и теперь ищут причины, почему так произошло, сообщает The Daily Beast.



Издание напоминает, что многие американские чиновники из ЦРУ, Пентагона и Белого дома считали, что Россия быстро захватит Украину после начала полномасштабного вторжения в феврале.

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Однако Украина организовала эффективную оборону, а российские войска на некоторых участках отступили после яростных контратак ВСУ.

Как отмечает издание, США просто не ожидали, что окажутся втянутыми в крупный международный конфликт, который может длиться годами.

Спецслужбы США верно докладывали о возможности вторжения РФ в Украину, однако недооценили масштабы боевых действий, говорится в материале.



Издание называет просчеты Вашингтона «тотальными».

Бывшие чиновники США отмечают, что разведывательное сообщество занимается разбором своих неудачных прогнозов по Украине.

Ранее издание Newsweek сообщало, что весной 2022 года после первых провалов российской армии официальные лица во власти РФ обсуждали возможность применения ядерного оружия для удара по Украине.