США ищут альтернативу признанию России государством-спонсором терроризма — Блинкен 16 сентября, 23:56 Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

США не намерены признавать Россию государством-спонсором терроризма. Однако в настоящее время власти работают над поисками альтернативного решения.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает CNN.

Он заявил, что на практике США применяют санкции, которые были бы в случае признания РФ государством-спонсором терроризма. Однако фактическое определение такого статуса могло иметь непредвиденные последствия.

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Ранее Россия заявила США, что если Вашингтон признает РФ страной—спонсором терроризма, Кремль сочтет такой шаг «точкой невозврата» в российско-американских отношениях.

Понятие «государство — спонсор терроризма» — термин, используемый Госдепартаментом США для обозначения тех стран, «которые неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Решение о признании той или иной страны «спонсором терроризма» принимает госсекретарь США.

По состоянию на лето 2022 года в американский список государств — спонсоров терроризма входят четыре страны:

Куба ( в 1982—2015 годах, затем исключена из списка при Бараке Обаме, администрация которого ослабила американские санкции против Кубы, и вновь возвращена в 2021 году, за восемь дней до истечения полномочий Дональда Трампа)



КНДР ( в 1988—2008 годах, затем была исключена после договоренности о допуске инспекторов МАГАТЭ на все заявленные агентством ядерные объекты, и вернулась в список в 2017 году)

Иран ( с 1984 года)

Сирия ( с 1979 года)

Ранее в этот список в разное время входили также Ирак, Ливия, Южный Йемен и Судан.

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