США ищут альтернативу признанию России государством-спонсором терроризма — Блинкен
Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)
США не намерены признавать Россию государством-спонсором терроризма. Однако в настоящее время власти работают над поисками альтернативного решения.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает CNN.
Он заявил, что на практике США применяют санкции, которые были бы в случае признания РФ государством-спонсором терроризма. Однако фактическое определение такого статуса могло иметь непредвиденные последствия.
Ранее Россия заявила США, что если Вашингтон признает РФ страной—спонсором терроризма, Кремль сочтет такой шаг «точкой невозврата» в российско-американских отношениях.
Понятие «государство — спонсор терроризма» — термин, используемый Госдепартаментом США для обозначения тех стран, «которые неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Решение о признании той или иной страны «спонсором терроризма» принимает госсекретарь США.
По состоянию на лето 2022 года в американский список государств — спонсоров терроризма входят четыре страны:
- Куба (в 1982—2015 годах, затем исключена из списка при Бараке Обаме, администрация которого ослабила американские санкции против Кубы, и вновь возвращена в 2021 году, за восемь дней до истечения полномочий Дональда Трампа)
- КНДР (в 1988—2008 годах, затем была исключена после договоренности о допуске инспекторов МАГАТЭ на все заявленные агентством ядерные объекты, и вернулась в список в 2017 году)
- Иран (с 1984 года)
- Сирия (с 1979 года)
Ранее в этот список в разное время входили также Ирак, Ливия, Южный Йемен и Судан.
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