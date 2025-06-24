Виткофф контактировал с Ираном после ударов, но переговоры заблокированы — СМИ
Стив Уиткофф (Фото: MARIN/Pool via REUTERS/File Photo)
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф ведет дипломатические контакты с Ираном после ракетных ударов по ядерным объектам этой страны.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Однако, по сообщениям СМИ, переговоры фактически заблокированы — Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи скрывается, что делает невозможным принятие ключевых решений.
Согласно данным СМИ, Виткофф поддерживает контакты с иранской стороной после масштабной атаки США 22 июня, в результате которой были поражены три ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфагане. Для удара американские военные применили авиабомбы, способные пробивать подземные укрытия.
Впрочем, как утверждают источники CNN, все важные дипломатические решения в Иране требуют одобрения со стороны Хаменеи. Его отсутствие делает эффективную коммуникацию невозможной. По словам двух осведомленных источников, как прямые, так и посреднические каналы связи между США и Ираном зашли в тупик.
23 июня Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре. Axios, ссылаясь на израильского и арабского чиновников, писало, что Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам.
Ранее CNN сообщал, что Катар 23 июня временно приостановил воздушное сообщение в стране в качестве «меры предосторожности» из-за проблем региональной безопасности.
По данным иранского агентства Fars, в городе Ахваз были активированы системы противовоздушной обороны Ирана. Также иранское государственное телевидение IRIBІ сообщило, что в Ахвазе была активирована система ПВО.