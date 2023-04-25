Саммит США и Южной Кореи: возможность поставок южнокорейского оружия Украине обсуждать не будут 25 апреля, 09:43 Юн Сук Ель (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Вопрос о возможности поставок южнокорейского оружия Украине не будет предметом обсуждения на саммите США и Южной Кореи в среду, 26 апреля сообщило агентство Ренхап со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.

Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан сказал журналистам, что Украина будет важной темой для разговора Юн Сук Еля и Джо Байдена, но не стал уточнять вопрос о помощи оружием.

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19 апреля президент Южной Кореи Юн Сук Ель не исключил возможность предоставления военной помощи Украине в случае, если страна «испытывает широкомасштабное нападение на мирное население».

Ранее Сеул публично отказывался передавать Киеву летальное вооружение, но оказывает экономическую и гуманитарную помощь.