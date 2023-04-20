«Верный партнер». США будут координировать с Южной Кореей дополнительную поддержку Украины — Госдеп 20 апреля, 14:00 Флаги Южной Кореи и США (Фото:Song Kyung-Seok/Pool via REUTERS)

США будут продолжать тесно координировать с Южной Кореей работу по увеличению поддержки Украины, заявил представитель Госдепартамента США.

Об этом сообщает Reuters.

«Республика Корея была верным партнером в защите права Украины на территориальный суверенитет от российской агрессии с первых дней полномасштабного вторжения», — сказал представитель Государственного департамента США.

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По его словам, США продолжат тесно сотрудничать с Южной Кореей по дополнительной поддержке Украины.

19 апреля президент Южной Кореи Юн Сук Ель не исключил возможность предоставления военной помощи Украине в случае, если страна «испытывает широкомасштабное нападение на мирное население».

Ранее Сеул публично отказывался передавать Киеву летальное вооружение, но оказывает экономическую и гуманитарную помощь.

