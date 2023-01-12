США и Япония сделали совместное заявление в поддержку Украины и осудили действия РФ
Государственный секретарь США Энтони Блинкен слушает выступление министра иностранных дел Японии Йошимасы Хаяси (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)
Во время заседания Консультативного комитета США — Япония по безопасности страны сделали заявление, в котором осудили действия России и выразили поддержку Украины. Они заявили, что агрессия РФ против Украины «расшатывает основы международного порядка».
Об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Японии Йошимаса Хаяши.
«Мы стоим вместе с Украиной против войны президента Путина, угрожающего принципам, лежащим в основе международного порядка, основанного на правилах, включая, что все нации должны иметь возможность определять собственный путь, а также иметь право на суверенитет, независимость и территориальную. целостность», - говорится в заявлении.
Блинкен подчеркнул, что когда нации держатся вместе, они становятся крепче.
Хаяши, со своей стороны, подтвердил, что агрессия РФ против Украины «расшатывает основы международного порядка».
Он отметил, что во время встречи в Вашингтоне стороны заняли общую позицию, которую РФ прибегает к «безрассудной ядерной риторике и атакам на гражданскую инфраструктуру». Кроме того, по его словам, Вашингтон и Токио сошлись на необходимости "продолжать решительную поддержку Украины".
В то же время Хаяши подчеркнул, что Япония и США разделяют общую обеспокоенность в связи с усилением сотрудничества между Китаем и Россией.