США и Япония будут разрабатывать системы перехвата гиперзвуковых ракет — Yomiuri 14 августа, 06:47 Государственный секретарь США Энтони Блинкен слушает выступление министра иностранных дел Японии Йошимасы Хаяси (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Япония и США согласились совместно разрабатывать новые ракетные системы, способные перехватывать гиперзвуковое оружие, разрабатываемое Китаем, Россией и КНДР. Это соглашение планируется объявить на саммите Япония-США-Южная Корея, который пройдет 18 августа.

Об этом сообщает Yomiuri.



Цель данной кооперации — укрепление возможностей для противостояния потенциальным угрозам. По словам официальных лиц, это будет второй совместная ракетная разработка Японии и США после завершения разработки SM3 Block 2A в 2017 году.

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В связи с предстоящим саммитом, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден планируют провести отдельные переговоры, что может повлиять на детали объявления соглашения.

Гиперзвуковое оружие способно развивать скорость в 5 раз выше скорости звука (5 Махов) и следует нерегулярным траекториям на низкой высоте, что затрудняет его обнаружение и перехват существующими радарами.

Совместные усилия Японии и США направлены на создание новой ракетной системы для перехвата, что предполагает разработку в течение 10 лет. Однако для успешного перехвата гиперзвуковых ракет также важно иметь способность обнаружения и отслеживания ракет на ранней стадии. США продолжают развертывание «спутниковой группы», включающей множество малых спутников, работающих в рое. Япония также исследует сотрудничество с американской сетью спутников.

Кроме того, Япония стремится к наличию «способности контратаки», позволяющей атаковать ракетные базы других стран в целях самообороны. Это включает разработку новых ракет для перехвата и дальнейших контратак. Также планируется быстрая реализация стратегии «интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны», объявленной в национальной оборонной стратегии с декабря 2022 года.