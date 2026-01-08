«Будем брать нефть». Трамп заявил, что США могут контролировать Венесуэлу «годами»

Кроме того, президент Дональд Трамп заявил, что его администрация будет «забирать нефть» у Венесуэлы, которая имеет крупнейшие в мире доказанные запасы этого ресурса (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)

В частности, он сказал, что «лишь время покажет», как долго Белый дом будет «контролировать» управление Венесуэлой после успешной американской операции по свержению диктатора Николаса Мадуро.

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Трамп также не стал говорить, будут ли в принципе и когда именно пройдут выборы в Венесуэле для замены временного правительства, возглавляемого лояльной Мадуро вице-президенткой страны Делси Родригес.

Кроме того, Трамп заявил, что его администрация будет «забирать нефть» у Венесуэлы, которая обладает крупнейшими в мире доказанными запасами, но признал, что для восстановления нефтяной промышленности страны «потребуется некоторое время».

Президент США сообщил NYT, что госсекретарь США Марко Рубио «постоянно на связи» с Родригес, которая была назначена временной лидеркой Венесуэлы Верховным судом страны.

«Родригес предоставляет нам все, что мы считаем необходимым», — сказал Трамп.

«Рад сообщить, что временные органы власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам Америки от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, на которую наложены санкции. Эта нефть будет продана по рыночной цене, а деньги будут контролироваться мной как президентом Соединенных Штатов Америки, чтобы гарантировать, что они будут использованы во благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Телеканал СNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации сообщал, что нефть уже добыта и разлита в бочки. В настоящее время большая ее часть находится на суднах и будет направлена для переработки на американские предприятия в Мексиканском заливе.

4 января госсекретарь США Марко Рубио рассказал, как США хотят изменить управление нефтедобывающей отраслью Венесуэлы.

5 января издание Politico сообщало, что у Дональда Трампа есть четыре требования к временному президенту Венесуэлы Делси Родригес, среди которых — прекращение продажи нефти недругам Соединенных Штатов.