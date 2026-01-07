У США есть инструменты давления на Россию, сказал президент Украины Владимир Зеленский, упомянув недавнюю американскую операцию по захвату диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро .

Отвечая на вопросы журналистов в среду, 7 января, глава государства отметил, что очень хотел бы успешных дипломатических переговоров и достижения мирного соглашения. Он подчеркнул, что Украина все делает для этого, и параллельно она должна быть сильной и получать быструю и сильную поддержку партнеров.

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«Американцы сейчас, я считаю, продуктивны [на дипломатическом треке]. У нас есть хорошие результаты, но все это еще не дожато до конца. Они должны давить на Россию. У них есть инструменты, они умеют… Главное, чтобы Украина была для них приоритетом… Пожалуйста, вот вам пример с Мадуро. Да, провели операцию. Результат видел весь мир. Быстро это сделали. Ну пусть они сделают какую-нибудь операцию с этим, как его, [чеченским диктатором и марионеткой Кремля Рамзаном] Кадыровым, с этим убийцей. Может, тогда Путин увидит это и задумается», — сказал Зеленский.

В ночь на 3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой американские спецназовцы захватили диктатора Николаса Мадуро вместе с женой Силией Флорес и вывезли из страны.

5 января Мадуро с супругой предстали перед судом в Нью-Йорке. Они заявили, что не признают себя виновными в наркотерроризме, а Мадуро назвал себя «похищенным».

4 января агентство Bloomberg, ссылаясь на американского чиновника, написало, что ключевую роль в управлении Венесуэлой после захвата Мадуро возьмет на себя госсекретарь США Марко Рубио.

И.о. президента Венесуэды стала вице-президент Делси Родригес, легитимность которой не признают ни США, ни ЕС. По информации Politico, администрация президента США требует от Родригес принять ряд мер, от которых отказался Мадуро, если она не хочет повторить его участь.