США и Турция объявили о взаимном снятии санкций

В пятницу, 2 ноября, США и Турция объявили о взаимной отмене санкций, которые были введены из-за преследования Анкарой американского пастора Эндрю Крейга Брансона.

Как сообщает Анадолу, Министерство финансов США сняло санкции с министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Турции Абдулхамида Гюля.

Анкара в ответ отменила ограничения, введенные в отношении генерального прокурора США Джеффа Сешнса и министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

"Запрет на въезд Джеффа Сешнса и Кирстен Нильсен в Турцию, блокирование вероятных счетов американских министров в нашей стране и запрет на торговые операции с гражданами Турции отменены", - сообщил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой.

Напомним, что 1 августа Министерство финансов США ввело санкции против двух высокопоставленных чиновников Турции из-за дела американского пастора Эндрю Крейга Брансона, обвиненного в Турции в связях с "террористами". В качестве "зеркального шага" Анкара ввела санкции в отношении двух американских министров.

Эндрю Крейг Брансон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену и Рабочей партии Курдистана, которых Анкара приравнивает к террористам.

12 октября 2018 года суд приговорил американца к 3 годам и 45 дням тюремного заключения. Учитывая срок, проведенный в предварительном заключении и под домашним арестом, Брансон был освобожден из зала суда, после чего вернулся в Вашингтон.