США и Совбез ООН синхронно отреагировали на последнюю химатаку в Сирии

В понедельник, 9 апреля, Великобритания, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, США, Франция и Швеция созвали экстренное заседании Совета Безопасности ООН.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Заседание Совбеза ООН срочно собрали после событий 7 апреля в сирийском городе Дума в провинции Восточная Гута. Там в результате применения газообразного хлора от удушья погибли по меньшей мере 70 человек, в том числе дети. Пострадали более тысячи человек.

Реакция США на химатаку в Сирии

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что именно Россия и режим Басара Асада ответственны за гибель сирийских детей. Она также отметила, что страны-члены ООН позволили России подорвать авторитет организации. По ее словам, Россия уже наложила вето на пять резолюций Совбеза по применению химического оружия в Сирии.

Дональд Трамп заявил, что США примут решение об ответе на химическую атаку в Сирии в течение максимум двух суток / Фото: EPA

Решение относительно ответа США на события в Сирии будет принято в течение ближайших 24-48 часов, заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что не сомневается в том, кто стоит за этой химической атакой. Официальный представитель Белого дома США Сара Сандерс заявила, что Россия не справилась со взятыми на себя обязательствами по уничтожению сирийского арсенала химического оружия. По ее словам, именно Россия и Иран должны понести ответственность за то, что произошло, поскольку это было бы невозможно без их материальной поддержки. Отвечая на вопрос о возможности военной акции, Дональд Трамп заявил, что не исключает ни одного варианта.

"Если это Россия, Сирия, Иран, или все они вместе, мы это выясним и будем знать ответ довольно быстро. Мы следим за этим очень-очень внимательно. Путин может, да, может. И если это он, это будет очень сложно. Все должны нести ответственность. Он будет, все будут", - сказал президент США.

Россия все отрицает

Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что химические атаки в Сирии были инсценированы / Фото: EPA

Однако Россия отрицает свою причастность к атаке на город Дума. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя даже заявил, что химические атаки в Сирии были инсценированы. Он отметил, что США ждут тяжелые последствия в случае применения силы в Сирии в ответ на атаку в восточной Гуте. Причем он заявил, что западные политики "бросают вызов глобальной безопасности" и их "никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов".

"Призываем вернуться в правовое поле, придерживаться устава ООН и совместно решать возникающие проблемы, а не пытаться на каждом шагу реализовывать свои эгоистические геополитические задумки. Вся энергия должна быть направлена ​​на поддержку политического процесса в Сирии. Для этого нужно конструктивное сложение усилий всех влиятельных игроков", - сказал Небензя.

Заявления Франции и Великобритании

Заявление Сирии об уничтожении в 2013 году всех запасов химического оружия было лживым, заявил на экстренном заседании постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр. По его словам, только сирийские вооруженные силы и их союзники могли изготовить такие сложные боевые вещества и использовать их. Кроме того, применение таких веществ соответствует военным интересам режима Асада, потому, что оно выгоднее в тактическом плане по сравнению с обычным вооружением. Он напомнил, что Совместный механизм расследования ООН и Организации по запрещению химического оружия обнаружил применения зарина и хлора как минимум в четырех случаях.

Заявление Сирии об уничтожении в 2013 году всех запасов химического оружия было лживым

"После этой химической атаки режим Асада снова поставил под вопрос нашу приверженность запрещению химического оружия. С нашей стороны ответ должен быть однозначным, он должен быть единым и решительным. Сирийский режим должен понять, что использование химического оружия больше не останется безнаказанным. За это будут последствия и будут названы виновные в этом", - заявил Делатр.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй осудила "варварские" нападения на невинных гражданских, в том числе на детей. Во время визита в Данию глава британского правительства заявила: обстоятельства атаки сейчас выясняются.

"Если это нападение с применением химического оружия, это еще один пример жестокости режима Асада и наглого способа, которым он игнорировал интересы своего народа. Если выяснится, что режим и его союзники, включая Россию, причастны, их должны привлечь к ответственности", - сказала она.

Сколько раз применяли химоружие в Сирии

Напомним, что запрет на использование химического оружия полностью поддерживается практически каждой страной во всем мире: в целом, 192 государства, включая Сирию, ратифицировали Конвенцию о химическом оружии, которая вступила в силу в апреле 1997 года. Однако химическое оружие, как полагают, использовалось различными сторонами в конфликте в Сирии минимум в 35 отдельных случаях с начала 2013 года, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн. Сейчас Организация по запрещению химического оружия собирает информацию об очередной атаке в Сирии в городе Дума. Генеральный директор организации - Ахмет Узумку выразил серьезную обеспокоенность в связи с вероятной химатакой.

Государственный департамент США отметил необходимость создания нового независимого следственного механизма для расследования случаев использования химоружия в Сирии.