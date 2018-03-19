США и Северная Корея ведут переговоры об освобождении трех американских граждан

Вашингтон и Пхеньян ведут переговоры об освобождении трех граждан США

Пхеньян ведет переговоры с Вашингтоном и Стокгольмом о возможности освобождения трех граждан США, которых удерживают на территории КНДР.

Речь идет об американских гражданах Ким Хак Соне, Ким Сан Дуке и Ким Дон Чхоле, сообщает DW со ссылкой на корпорацию общественного вещания Южной Кореи MBC.

По данным южнокорейских дипломатов, на данном этапе обсуждаются сроки предстоящего освобождения.

Кроме того, отмечается, что соответствующие договоренности "практически достигнуты".

Диалог по данному вопросу ведется по линии представительства КНДР при ООН и Госдепартамента США.

Кроме того, проблема обсуждалась во время трехдневного визита главы северокорейского МИД Ли Ен Хо в Стокгольм и его встречи с министром иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем.

Интересы американских граждан в Пхеньяне представляет посольство Швеции.

Напомним, 5 марта северокорейский лидер Ким Чен Ын провел встречу со специальными посланниками из Южной Кореи, которые прибыли в Пхеньян ради урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Пхеньяна.

По словам южнокорейских представителей, КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США. Север дал понять, что откажется от ядерного оружия, если будут устранены военные угрозы в отношении страны и он получит гарантии безопасности.

Президент Трамп уже согласился провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.