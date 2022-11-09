США и Россия планируют возобновить переговоры о контроле над ядерным оружием — Bloomberg 9 ноября, 08:29 США и Россия готовятся возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Россия и США планируют встретиться в ближайшие недели, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов ядерного оружия в соответствии с новым договором о стратегическом наступательном вооружении, сообщает Bloomberg.



Эти переговоры были приостановлены после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что двусторонняя консультативная комиссия соберется в «ближайшем будущем», но отказался сообщить подробности.

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Он попытался преуменьшить ожидания прорыва, но сказал, что важно убедиться, что способность двух стран к диалогу «не атрофируется».

Источники агентства в Москве назвали Каир возможным местом для переговоров.

Двусторонняя консультативная комиссия, занимающаяся практическими вопросами выполнения нового Договора об СНВ, последний раз собиралась в Женеве в октябре 2021 года.

Ожидается, что на заседании комиссии американская сторона поднимет вопрос возобновления инспекций. В августе Россия не допустила американских инспекторов на свои ядерные объекты, сославшись на визовые ограничения для россиян, которые, как отметила российская сторона, делают невозможным их доступ в США.

В Москве ранее призывали к возобновлению широкого диалога с США, в том числе и по договору, который заменит действующий Договор о СНВ. США в свою очередь заявили, что это невозможно, пока не возобновятся инспекции.

Администрация Путина и президента Джо Байдена продлила новый договор СНВ на пять лет в 2021 году. Сейчас США предлагают России перезаключить договор до 2026 года, привлекая Китай в качестве третьей стороны.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником Путина по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем российского совета безопасности Николаем Патрушевым.



Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал материал WSJ «уткой англосаксонской газеты».

Салливан в свою очередь заявил, что каналы связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми, несмотря на войну в Украине. По его словам, «в интересах» США поддерживать контакты с Кремлем.