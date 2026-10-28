США и страна-агрессор Россия в рамках мирных переговоров по Украине обсуждают широкое экономическое сотрудничество и возможное возвращение американских компаний на российский нефтяной рынок после прекращения войны, говорится в материале Financial Times.

По словам источников издания, Белый дом и Кремль полагают, что после окончания войны можно будет возобновить работу совместного предприятия с участием крупных нефтяных компаний США и России у побережья Сахалина — российского острова на Дальнем Востоке. Речь идет о привлечении американских гигантов к возобновлению поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу Дружба.

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Эти потенциальные сделки являются частью усилий США, надеющихся побудить диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине, пишет FT. Американские чиновники неоднократно заявляли, что эти проекты не будут реализованы до окончания войны.

Источники издания сообщили, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф обсудил с Путиным потенциальные бизнес-сделки во время встречи в начале сентября. В ходе следующего визита в Санкт-Петербург на прошлой неделе Уиткофф, как свидетельствуют опубликованные фотографии, записал в своем блокноте — среди прочих заметок — слова Бизнес-сделки.

«Представители президента Трампа обсудили экономические предложения с обеими сторонами конфликта — в частности, послевоенную экономическую концепцию, направленную на обеспечение долгосрочного роста и инвестиционных возможностей для Украины, а также потенциальные возможности послевоенного экономического сотрудничества с Россией», — сообщил FT один из американских чиновников.

По его словам, экономические соглашения будут включены в потенциальный мирный договор об окончании войны. При этом Россия рассматривала эти деловые сделки как стимул для Трампа нормализовать отношения с Москвой до завершения боевых действий, сообщили два источника.

FT пишет, что у многих обсуждаемых сделок мало шансов на успех из-за непреклонной позиции Путина в вопросе прекращения войны и осторожности американских компаний в отношении возвращения на российский рынок. Так, например, единственная американская компания, участвовавшая в проекте Сахалин-1 — ExxonMobil, — в прошлом году заявила, что не планирует возобновлять деятельность в России.

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Представители США и РФ также обсуждали восстановление доступа американских авиакомпаний к российскому воздушному пространству, а также сотрудничество в сфере производства и поставок титана.

По данным FT, США и Россия обсуждали потенциальную продажу международных активов нефтяного гиганта Лукойл инвесторам, связанным с Белым домом, проект по производству сжиженного природного газа на Аляске с участием российской компании «Новатэк», а также возобновление поставок газа в Европу по Северному потоку. Белый дом и Кремль также обсуждали более масштабную сделку по смягчению санкций в отношении калийных удобрений и их экспорта через порты Балтики — шаг, который потребовал бы от ЕС отмены санкций. Еще одной потенциальной идеей была передача управления Запорожской АЭС американской структуре, которая распределяла бы энергию между Украиной и Россией, говорится в материале.

Текущие переговоры основываются на предложениях, которые Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер обсудили со специальным экономическим посланником Путина Кириллом Дмитриевым в конце прошлого года. Дмитриев оценил стоимость потенциальных проектов в 14 триллионов долларов. В конечном счете эти усилия вскоре зашли в тупик, поскольку Украина отказалась пойти на территориальные уступки ради мирного соглашения.

«План Дмитриева предусматривал ожидание окончания войны, но время идет, а война не прекращается, поэтому они решили действовать уже сейчас», — сказал один из собеседников, осведомленных о деловых сделках.

Один из европейских дипломатов выразил глубокий скептицизм по поводу того, что экономические соглашения смогут убедить Путина прекратить войну.

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«Дело не в деньгах. Дело в унижении и контроле», — сказал он.

FT называет обсуждение широкого экономического сотрудничества без прямого участия Украины или Европы «резким сдвигом» в отношениях Москвы с Западом после многих лет изоляции РФ.

9 октября в ходе телефонного разговора с Путиным Трамп договорился о поставках сотен тысяч тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. В тот же день Минфин США отменил санкции в отношении российского дизельного топлива до апреля 2027 года.

СМИ также писали о возможном снятии с РФ других американских санкций, в частности с Российского фонда прямых инвестиций, который считают одним из самых мощных инструментов международного влияния Кремля.