США и Китай договорились увеличить количество авиарейсов между странами вдвое 12 августа, 04:26 Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что прямые авиарейсы имеют немаловажное значение (Фото:instagram.com/americanair/)

С 1 сентября США и Китай увеличат количество авиарейсов между странами. Количество рейсов сначала вырастет до 18, а с 29 октября — до 24 в неделю

Об этом сообщает Reuters.



Министерство транспорта США заявило, что благодаря договоренностям между двумя крупнейшими в мире авиакомпаниями количество рейсов сначала вырастет до 18, а с 29 октября — до 24 в неделю. Отмечается, что правительство Китая согласилось на такое предложение.

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Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что прямые авиарейсы имеют немаловажное значение «для увеличения взаимных визитов между китайцами и американцами».

«Мы надеемся, что возобновление большего количества рейсов пойдет в пользу потока людей и торговли между странами», — заявили в посольстве.