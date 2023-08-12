США и Китай договорились увеличить количество авиарейсов между странами вдвое
Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что прямые авиарейсы имеют немаловажное значение (Фото:instagram.com/americanair/)
С 1 сентября США и Китай увеличат количество авиарейсов между странами. Количество рейсов сначала вырастет до 18, а с 29 октября — до 24 в неделю
Об этом сообщает Reuters.
Министерство транспорта США заявило, что благодаря договоренностям между двумя крупнейшими в мире авиакомпаниями количество рейсов сначала вырастет до 18, а с 29 октября — до 24 в неделю. Отмечается, что правительство Китая согласилось на такое предложение.
Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что прямые авиарейсы имеют немаловажное значение «для увеличения взаимных визитов между китайцами и американцами».
«Мы надеемся, что возобновление большего количества рейсов пойдет в пользу потока людей и торговли между странами», — заявили в посольстве.