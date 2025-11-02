США и Китай восстанавливают военные каналы связи после встречи Трампа и Си

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина 30 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Эвелин Хокштейн)

США и Китай договорились создать новые каналы военных коммуникаций, чтобы «предотвращать конфликты и снижать напряжение».

Об этом заявил министр обороны США Пит Хэгсет, передает CNN.



Решение принято после встречи президента Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане на этой неделе.

Реклама

Гегсет сообщил, что также провел позитивные переговоры с министром национальной обороны Китая Дун Цзюнем Малайзии.

«Адмирал и я согласились, что мир, стабильность и хорошие отношения — лучший путь вперед для наших великих и мощных государств. Как сказал президент Трамп, его историческая встреча G2 задала тон для длительного мира и сотрудничества между США и Китаем», — написал Гегсет в соцсети X (Twitter).

Он добавил, что стороны уже планируют следующие встречи, чтобы формализовать координационные механизмы между военными ведомствами обеих стран.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина 30 октября 2025 года в Пусане длилась 1 час 40 минут.

Лидеры двух стран обсудили торговые отношения, возможность нового соглашения и вопросы безопасности, включая ядерные испытания США.

Как сообщал CNN, что «переговоры проходили в дружественной, но немного напряженной атмосфере, ведь стороны затронули стратегически важные темы».

Позже президент Трамп сообщил, что стороны договорились снизить общие пошлины на китайские товары с 57% до 47%. Они также достигли ряда договоренностей.

Он также сообщил, что торговые споры между Вашингтоном и Пекином «урегулированы».

Кроме того, по словам президента Трампа, в ходе переговоров удалось заключить годовое соглашение по поставкам редкоземельных металлов, которые являются стратегически важными для мировой экономики.