Возобновление ядерных испытаний и торговая сделка: коротко о переговорах Трампа и Си

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и США не всегда «видят мир одинаково» (Фото: REUTERS/Эвелин Хокштейн)

29 октября 2025 года в южнокорейском Пусане состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином. Эти переговоры стали первыми прямыми переговорами между лидерами с начала второго срока Трампа.

Об этом пишет CNN.

Основные заявления и темы переговоров:

Торговля между США и Китаем:

Лидеры обсуждали заключение нового торгового соглашения. Трамп заявил, что стороны уже достигли согласия по ряду вопросов и надеется на дальнейшее сближение позиций. Он назвал Си «другом» и «уважаемым лидером великой страны», в то же время охарактеризовав его как «очень жесткого переговорщика».

Реклама

Си об отношениях между странами:

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и США не всегда «видят мир одинаково», однако подчеркнул, что обе страны должны держать правильный курс и «управлять гигантским кораблем» двусторонних отношений. Си также похвалил Трампа за роль в достижении перемирия в Газе и мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей.

Ядерные испытания США:

Накануне встречи Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия, что стало реакцией на программы испытаний России и Китая. На пресс-запрос об этом во время переговоров он не ответил.

Тайваньский контекст:

Параллельно с переговорами в Пусане министр иностранных дел Тайваня заявил, что остров «уверен в своих отношениях с США», что указывает на продолжение напряжения в регионе на фоне китайско-американских контактов.

Переговоры проходили в довольно дружественной атмосфере: лидеры обменялись теплыми словами, рукопожатием и выражениями уважения, однако характер обсуждаемых тем оставался жестким и стратегически важным.

Ожидается, что в ближайшие дни стороны обнародуют совместное заявление или рамочное соглашение о новых принципах торгово-экономического взаимодействия.