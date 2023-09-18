США обсудили с Китаем войну России против Украины и ситуацию вокруг Тайваня

18 сентября, 02:37
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Джейк Салливан (Фото:Кевин Ламарк/Рейтер)

Джейк Салливан (Фото:Кевин Ламарк/Рейтер)

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и глава Министерства иностранных дел Китая Ван И обсудили российскую войну против Украины и ситуацию вокруг Тайваня. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном в воскресенье, 17 сентября.

Белый дом сообщает, что стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений между США и Китаем, вопросы глобальной и региональной безопасности, войну России против Украины.

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Также среди тем встречи Салливана и Ван И были вопросы, связанные с Тайванем. Соединенные Штаты отметили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе.

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США и Китай обязались поддерживать стратегический канал связи и продолжать дополнительное взаимодействие на высоком уровне и консультации в ключевых сферах.

Пресс-релиз отмечает, что эта встреча стала частью постоянных усилий, направленных на поддержание открытых линий связи и ответственное управление отношениями.

Дискуссия названа «откровенной, содержательной и конструктивной».

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Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   Китай Тайвань США-Китай Джейк Салливан Война России против Украины

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