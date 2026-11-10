США и Китай разошлись во мнениях относительно формата возможной встречи президента Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Пекин хочет ограничить переговоры заранее подготовленными заявлениями, тогда как Вашингтон настаивает на свободном обсуждении. Эти разногласия ставят проведение саммита под вопрос.

Об этом 9 ноября сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, осведомленных о подготовке встречи.

По данным издания, переговоры могут состояться в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС 18−19 ноября. Китайская сторона предлагает заранее расписанный сценарий: каждый из трех лидеров должен зачитать подготовленное заявление, а возможности для свободной дискуссии будут ограничены. Администрация Трампа, напротив, хочет организовать встречу с открытым обменом мнениями.

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Китайский чиновник сообщил WSJ, что Пекин готов принять у себя трехсторонний саммит, если предварительная подготовка обеспечит согласованную повестку дня и «заранее определенный результат». В таком формате Китай готов обсуждать ситуацию вокруг Украины и другие вопросы. Если же договориться об этом не удастся, Пекин предпочтет отдельные двусторонние встречи.

Еще одним пунктом разногласий между сторонами стал вопрос контроля над ядерными вооружениями. Трамп заявлял, что хочет обсудить с Путиным и Си Цзиньпином «многие вопросы, в частности денуклеаризацию». Госсекретарь США Марко Рубио также называл возможную встречу возможностью обсудить контроль над вооружениями на уровне лидеров трех ядерных держав.

Однако китайский чиновник заявил WSJ, что Пекин не согласится на трехсторонние переговоры по этому вопросу. По данным издания, Китай опасается закрепить ситуацию, при которой его ядерный арсенал уступает американскому и российскому. В то же время Вашингтон настаивает на том, что новое соглашение о контроле над вооружениями должно охватывать и Китай.

Высокопоставленный представитель американской администрации полагает, что Си Цзиньпин не готов к свободному обмену мнениями без заранее согласованного сценария. Собеседники WSJ, близкие к процессу принятия решений в Пекине, объясняют осторожность китайского лидера стремлением получить имиджевые выгоды от встречи трех лидеров — совместные фотографии, заявления и пропагандистский эффект — без риска непредсказуемой дискуссии.

По их словам, такая осторожность также связана с подготовкой к кадровым перестановкам на XXI съезде Коммунистической партии Китая в конце 2027 года.

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«Думаю, для Си это очень рискованно и крайне непредсказуемо», — заявил бывший первый заместитель госсекретаря США и глава консалтинговой компании Asia Group Курт Кэмпбелл. По его мнению, Пекин предпочел бы развивать отношения с Вашингтоном и Москвой по отдельности, добиваясь уступок от каждой из сторон.

8 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва, Вашингтон и Пекин обмениваются предложениями относительно повестки дня возможной встречи. По его словам, некоторые темы желательны для одной стороны, но неприемлемы для другой, поэтому для проведения саммита необходимо достичь консенсуса.