«Демонтаж путинского режима». США и Китай должны разделить Россию, чтобы сделать из нее пацифистское государство — Давыдюк 20 ноября, 10:35 Эксклюзив НВ Протипутинское граффити в Цюрихе, Швейцария. (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Соединенные Штаты Америки и Китай должны разделить Российскую Федерацию, уверен политолог Николай Давыдюк.

«В условиях, которые сегодня существуют, Китай и Штаты должны разделить Россию в пропорциях своего величия, могущества для того, чтобы ее умиротворить, чтобы сделать это крупнейшим пацифистским государством в мире», — рассказал Давыдюк в эфире Радио НВ.

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По мнению политолога, в безопасности окажется не только Украина, но и весь мир, если уничтожить режим диктатора Владимира Путина.

«Украина получит возможность дальше работать, потому что только демонтаж путинского режима позволит нам чувствовать себя уверенно. Ибо даже отсутствие Путина, но неизменение системы оставляет систему. Сын [секретаря Совбеза РФ Николая] Патрушева будет жестче Путина и Патрушева, это все понимают. И [экспрезидент РФ Дмитрий] Медведев, [мэр Москвы Сергей] Собянин или кто-либо другой, кто зайдет, однако будут думать о реванше. Поэтому США и Китай, разрывающие Россию, делают из нее действительно пацифистское государство, которое не будет иметь фашистских амбиций. Вот это цель для мира», - объяснил Давидюк.