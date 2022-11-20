«Демонтаж путинского режима». США и Китай должны разделить Россию, чтобы сделать из нее пацифистское государство — Давыдюк
Протипутинское граффити в Цюрихе, Швейцария. (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)
Соединенные Штаты Америки и Китай должны разделить Российскую Федерацию, уверен политолог Николай Давыдюк.
«В условиях, которые сегодня существуют, Китай и Штаты должны разделить Россию в пропорциях своего величия, могущества для того, чтобы ее умиротворить, чтобы сделать это крупнейшим пацифистским государством в мире», — рассказал Давыдюк в эфире Радио НВ.
По мнению политолога, в безопасности окажется не только Украина, но и весь мир, если уничтожить режим диктатора Владимира Путина.
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«Украина получит возможность дальше работать, потому что только демонтаж путинского режима позволит нам чувствовать себя уверенно. Ибо даже отсутствие Путина, но неизменение системы оставляет систему. Сын [секретаря Совбеза РФ Николая] Патрушева будет жестче Путина и Патрушева, это все понимают. И [экспрезидент РФ Дмитрий] Медведев, [мэр Москвы Сергей] Собянин или кто-либо другой, кто зайдет, однако будут думать о реванше. Поэтому США и Китай, разрывающие Россию, делают из нее действительно пацифистское государство, которое не будет иметь фашистских амбиций. Вот это цель для мира», - объяснил Давидюк.