Между США и Китаем. Блинкен назвал основные цели поездки в Пекин 17 июня, 07:26 Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Lehtikuva/via Reuters)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что одной из главных целей его поездки в Пекин является установление «открытого и мощного общения» с китайскими официальными лицами, сообщает Kyodo.



На совместной пресс-конференции с Вивиан Балакришнан, министром иностранных дел Сингапура, Блинкен сказал, что его поездка имеет еще две важные цели: продвижение интересов и ценностей США, в том числе обсуждение «настоящих беспокойств по ряду вопросов», и исследование потенциальных сфер сотрудничества, где интересы двух стран пересекаются, например глобальная экономическая стабильность и изменение климата.

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Блинкен сказал, что такое развитие событий необходимо и для остального мира, чтобы Соединенные Штаты и Китай могли «ответственно» управлять своими разногласиями, исправлять неправильные представления и избегать просчетов.

«Интенсивная конкуренция требует устойчивой дипломатии, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфронтацию или конфликт», — сказал он.

Поездка Блинкена была договорена президентом США Джо Байденом и президентом КНР Си Цзиньпином во время встречи в Индонезии в ноябре 2022 года.

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Официальные лица США заявили, что не ожидают прорыва в сложных и запутанных отношениях страны с Китаем только благодаря поездке Блинкена, которая является первым визитом на уровне кабинета министров с начала работы администрации Байдена в январе 2021 года.

Но они ожидают, что этот визит проложит путь для усиления общения между высокопоставленными чиновниками США и Китая по всем направлениям.

Сам Блинкен сказал на пресс-конференции, что это важный, но недостаточный шаг, потому что нужно сделать много работы.

Сингапурский дипломат сказал, что поездка «настолько важна», поскольку почти все глобальные проблемы, включая пандемии и даже кибербезопасность, требуют от США и Китая «работать на одной странице и быть ключевыми опорами глобальной системы», но добавил, что не следует возлагать «чрезмерных ожиданий» на предстоящие встречи, поскольку существуют фундаментальные различия во взглядах и ценностях между Соединенными Штатами и Китаем.

10 июня сообщалось, что 18 июня Блинкен проведет встречу с китайскими высокопоставленными чиновниками, министром иностранных дел Цинь Ганом и, возможно, лидером Китая Си Цзиньпином.

В начале февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский воздушный шар, который считают шпионским устройством.

Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США.

На фоне этих инцидентов госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный визит в Пекин. В МИД Китая отметили, что такое решение — это внутреннее дело США.

В марте лидер Китая Си Цзиньпин обвинил США в «подавлении» Пекина во время своей необычно резкой речи. Китайский лидер попытался переложить на Вашингтон ответственность за собственную политику, включая жесткие меры по борьбе с COVID-19 и давление на технологические компании.