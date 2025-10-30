Решение для китайских фирм после встречи президента Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина в Южной Корее, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент (Фото: REUTERS/Leah Millis)

Власти США решили на один год приостановить действие новой меры , которая серьезно расширила количество китайских фирм, для которых ограничен доступ к американским технологиям.

Такое решение в Белом доме приняли после встречи президента Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина в Южной Корее, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, сообщает 30 агентство Reuters.

Как заявил позднее чиновник в интервью Fox Business Network, такое решение Белого дома было принято в обмен на отсрочку Китаем на один год ограничений на экспорт редкоземельных минералов — ключевых компонентов для технологий, которые в основном контролируются Китаем.

Как напоминает Reuters, решение администрации Трампа от 29 сентября (встретившее резкое противодействие со стороны Пекина), по сути запрещало китайским компаниям (не менее 50% акций которых принадлежат ранее подвергшимся санкциям США компаниям), получать экспортные поставки технологий из США.

«Эта мера, направленная на то, чтобы затруднить китайским компаниям использование дочерних компаний для покупки технологий, подпадающих под ограничения, затронула 20 тысяч новых китайских компаний, подпадающих под экспортные ограничения США, согласно недавнему отчету WireScreen», — подытожило издание.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина 30 октября 2025 года в Пусане длилась 1 час 40 минут.

Лидеры двух стран обсудили торговые отношения, возможность нового соглашения и вопросы безопасности, включая ядерные испытания США.

Как сообщал CNN, что «переговоры проходили в дружественной, но немного напряженной атмосфере, ведь стороны коснулись стратегически важных тем».

Позднее президент Трамп сообщил, что стороны договорились снизить общие пошлины на китайские товары с 57% до 47%. Они также достигли ряда договоренностей.

Он также сообщил, что торговые споры между Вашингтоном и Пекином «урегулированы».

Кроме того, по словам президента Трампа, во время переговоров удалось заключить годовое соглашение по поставкам редкоземельных металлов, которые являются стратегически важными для мировой экономики.

«Вопрос редкоземельных металлов решен — и это хорошо для всего мира», — сказал он журналистам на борту самолета Air Force One.