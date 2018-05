США и Китаю удастся достичь выгодного соглашения в сфере торговли - Трамп

Соединенным Штатам и Китаю удастся достичь соглашения в сфере торговли, которое бы принесло выгоду обеим странам, заявил президент США Дональд Трамп.

"Китай и США хорошо сотрудничают в области торговли, но переговоры прошлых администраций в течение многих лет были односторонними в пользу Китая. Так что им трудно заключить соглашение, которое принесет выгоду обеим странам. Но успокойтесь, все получится!", - написал он в Twitter.

China and the United States are working well together on trade, but past negotiations have been so one sided in favor of China, for so many years, that it is hard for them to make a deal that benefits both countries. But be cool, it will all work out!