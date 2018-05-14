США и Китаю удастся достичь выгодного соглашения в сфере торговли - Трамп

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Соединенным Штатам и Китаю удастся достичь соглашения в сфере торговли, которое бы принесло выгоду обеим странам, заявил президент США Дональд Трамп.

"Китай и США хорошо сотрудничают в области торговли, но переговоры прошлых администраций в течение многих лет были односторонними в пользу Китая. Так что им трудно заключить соглашение, которое принесет выгоду обеим странам. Но успокойтесь, все получится!", - написал он в Twitter.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции. Речь идет о товарах на 60 миллиардов долларов. 

В ответ на действия США, Китай ввел повышенные пошлины на 128 товаров из США.

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