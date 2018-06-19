США и Южная Корея объявили о приостановке совместных военных учений

Соединенные Штаты и Южная Корея приостанавливают совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian, которые запланированы на август.

Как передает Yonhap, южнокорейские военные власти решили приостановить учения UFG для "беспрепятственного продвижения североамериканского диалога, направленного на денуклеаризацию Корейского полуострова и построение мирного режима".

"США и Южная Корея согласились приостановить всю деятельность оборонно-ориентированных учений UFG, которые они намеревались провести в августе в результате тесного сотрудничества", - цитирует агентство текст заявлениия министерства обороны Южной Кореи.

Стороны также заявили, что "решение о других последующих мероприятиях еще не принято".

По данным Reuters, Пентагон подтвердил приостановление учений.

Ранее Южная Корея намекнула на готовность отказаться от военных учений с США.

Перед этим Трамп заявил о прекращении совместных военных учений американских войск с армией Южной Кореей. По его словам, военные учения выглядят "очень провокационными", кроме того, США тратят на их проведение "огромные суммы".

После этого Япония потребовала от Трампа объяснить свои слова.

Как заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра, американское военное присутствие "жизненно необходимо" для обеспечения безопасности в Восточной Азии.

Совместные военные учения армий США и Южной Кореи на Корейском полуострове резко критикуются Пхеньяном, который называет их прямой угрозой для своей национальной безопасности.