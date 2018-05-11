США и Япония договорились сотрудничать по вопросу денуклеаризации КНДР

Трамп и Абэ будут находиться в тесном контакте по вопросу КНДР

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг, 10 мая, провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию, связанную с Северной Кореей, сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно сообщению, в рамках диалога поднималась тема предстоящей встречи американского лидера и главы КНДР Ким Чен Ына.

"Лидеры… договорились продолжать координировать действия в преддверии предстоящей встречи президента США с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном" - говорится в сообщении.

Трамп также проинформировал Абэ об итогах рабочего визита в КНДР госсекретаря США Майка Помпео.

В ходе переговоров Трамп и Абэ "обязались поддерживать трехстороннее сотрудничество с Республикой Корея, а также подтвердили общую цель, направленную на отказ Северной Кореи виз всех запрещенных программ разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет".

Ранее Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре.

Напомним, что накануне госсекретарь США Майк Помпео посетил Пхеньян. По итогам встречи Северная Корея отпустила на волю трех американских граждан.

По данным СМИ, лидер Северной Кореи согласился встретиться с главой Белого дома во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

27 апреля лидеры Южной и Северной Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.