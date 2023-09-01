Военные США и Израиля во время учений отработают удары по ядерным объектам Ирана — СМИ 1 сентября, 02:24 Флаги Израиля и США (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

Военные Израиля и США проведут совместные учения, в рамках которых будут отрабатывать удары по ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ.

«Израильские военные в течение следующих месяцев проведут несколько военных учений из США, одно из которых будет симулировать нападение на иранские ядерные объекты», — говорится в материале.

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Отмечается, что во время других учений Израиль будет готовиться к ракетной атаке по нескольким направлениям. «Для учений американские военные доставят в Израиль большое количество ракетных батарей Patriot класса „земля-воздух“, а также других систем перехвата», — утверждает Times of Israel.

Официально представитель армии Израиля отказался комментировать информацию о предстоящих военных учениях, отметив лишь, что Силы обороны Израиля регулярно проводят совместные учения с США.