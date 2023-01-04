США и Израиль работают над срывом поставок иранских дронов в РФ

4 января, 04:47
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Иранский дрон в небе над Киевом (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Иранский дрон в небе над Киевом (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Спикер Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Белый дом обсуждает с новыми властями Израиля рычаги влияния, чтобы сорвать поставки дронов из Ирана в РФ.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы, несомненно, обсуждали с нашими израильскими партнерами угрозу, которую представляют иранские технологии БПЛА, а также их распространение по всему миру, включая Россию", - заявил Прайс.

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Он подчеркнул, что в настоящее время США уже применяют имеющиеся опции, чтобы помешать властям Ирана поставлять вооружение в другие страны. В частности, были введены санкции против лиц, причастных к поставкам оружия.

Инфографика: НВ
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19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получила новую партию ударных беспилотников Shahed от Ирана. По его словам, Тегеран передал оккупантам 250 дронов.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что страна-агрессор также пытается получить иранские баллистические ракеты и боеприпасы.

https://www.youtube.com/watch?v=KjVx5usQIN0
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Израиль Россия Иран Беспилотник Беспилотники Война в Украине Дроны Война России против Украины

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