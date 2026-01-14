Варианты действий США против Ирана могут включать удары по целям, связанным с репрессивными службами безопасности страны, пишет WP (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Администрация президента США Дональда Трампа просила страны Европы поделиться разведывательными данными о возможных целях в Иране , сообщает The Washington Post со ссылкой на двух анонимных европейских чиновников.

Как напоминает газета, Трамп неоднократно угрожал, что США могут применить военную силу, если правительство в Тегеране продолжит убивать иранских протестующих.

«Мы не имеем никаких признаков того, что президент Трамп будет нацелен на ядерные объекты. Более вероятно, что он будет преследовать руководство организаций и сил, которые несут ответственность и причастны к убийствам протестующих», — сказал один из европейских чиновников.

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WP пишет, что варианты действий США против Ирана могут включать кибератаки на инфраструктуру иранского правительства, меры противодействия блокированию Ираном коммуникаций протестующих и удары по целям, связанным с репрессивными службами безопасности страны.

Источник, знакомый с событиями, рассказал, что 13 января Совет национальной безопасности США собрался 13 января, чтобы подготовить варианты действий для Трампа.

В то же время некоторые политические союзники президента США предупреждают об опасности втягивания в очередной зарубежный конфликт и внутренних издержках.

По словам бывших чиновников и людей, приближенных к Белому дому, аргументы против удара по Ирану включают опасность провала, а также возможность того, что падение иранского правительства может привести к появлению более воинственного режима или еще одного недееспособного государства на Ближнем Востоке.

При этом скептики относительно удара надеются избежать открытой вражды, которая предшествовала бомбардировке США ядерных объектов Ирана в июне.

Как отмечает WP, в отличие от первого срока Трампа, большинство нынешних советников президента менее склонны вмешиваться в дела Ближнего Востока.

13 января Трамп призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».

Протесты в Иране — главное

В Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, которые вспыхнули в конце 2025 года. Они начались в Тегеране в среде предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости по отношению к доллару, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

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К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

10 января наследник трона династии Пахлави, кронпринц Ирана Реза Пахлави, который с 1979 года проживает в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Инфографика: NV

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.

13 января агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что во время антиправительственных протестов в Иране погибло около двух тысяч человек, включая сотрудников сил безопасности. В свою очередь иранский оппозиционный телеканал Iran International утверждает, что погибли по меньшей мере 12 тысяч человек.