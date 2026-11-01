В случае поражения республиканцев на промежуточных выборах президент США Дональд Трамп может с большей готовностью согласиться на масштабную военную операцию против Ирана, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

Чиновник отметил, что, если Трамп почувствует унижение или утратит влияние, он может прибегнуть к решительным действиям.

По его словам, Ирану также советуют не медлить, ведь сейчас для него самое подходящее время, чтобы заключить соглашение.

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«Если он почувствует себя униженным или ущемленным в своих возможностях, он предпримет что-то решительное. Именно об этом все говорят иранцам. Сейчас для них лучший шанс заключить сделку», — отметил чиновник.

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Ранее газета The Wall Street Journal писала, что представители администрации Трампа предупредили страны Персидского залива о возможной короткой, но интенсивной кампании против Ирана после выборов в Конгресс 3 ноября. Сам Трамп на прошлой неделе на митинге заявил, что США могут повторить массированные весенние бомбардировки Ирана, если Тегеран не согласится на сделку.

Пентагон уже ведет подготовку: перебрасывает на Ближний Восток дополнительные средства ПВО, боеприпасы и снаряжение, а также вывел часть военнослужащих с баз, которые считает уязвимыми. Армия США также перебрасывает в Израиль еще одну батарею Patriot. Как отмечает издание, это происходит на фоне нехватки перехватчиков, запасы которых США пытаются пополнить.

Тем временем Иран угрожает в ответ на любой удар атаковать широкий спектр американских целей и объектов в странах Персидского залива. По данным WSJ, Тегеран возобновил производство баллистических ракет из накопленных комплектующих в подземных цехах. Сенатор-демократ Крис Мерфи, которого проинформировали об этих тайных планах, назвал их безумными и предупредил о разрушительной эскалации.

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23 октября на предвыборном митинге во Флориде Трамп заявил, что США могут провести еще одну военную операцию против Ирана. Спустя два дня, накануне парламентских выборов в Израиле, премьер-министр Биньямин Нетаньяху опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва в Тель-Авиве и предупредил об угрозе «второго Холокоста» в случае, если Иран получит ядерное оружие.