Президент США Дональд Трамп заявил, что отправил вице-президента Джей Ди Венса в Пакистан для новых переговоров по Ирану.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на слова Трампа, который сказал журналистам, что делегация «уже направляется туда».

В нее, по его словам, также должны войти Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф.



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По версии Трампа, основным условием США остается полный отказ Ирана от любых стремлений к ядерному оружию. Президент США также заявил, что готов даже лично встретиться с иранскими лидерами, если это поможет достичь соглашения.

Иран, со своей стороны, публично не подтвердил участия в новом раунде переговоров. Тегеран рассматривает такую возможность, но окончательного решения еще не объявил. На этом фоне перемирие между США и Ираном близится к завершению, а риск нового обострения сохраняется.



Ранее Виткофф и Вэнс уже участвовали в переговорах с Ираном в Пакистане. Reuters сообщал, что предыдущий раунд в апреле не завершился соглашением, хотя стороны тогда говорили об определенном прогрессе.

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

В то же время иранские чиновники уточнили, что движение возможно только при координации с Корпусом стражей исламской революции, а дальнейший режим прохода будет зависеть от действий США.

Президент Дональд Трамп впоследствии подчеркнул, что, хотя Ормузский пролив и открыли для коммерческих рейсов, США и в дальнейшем будут блокировать все морские перевозки в иранские порты или из них.

В ночь на 18 апреля спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что при условии продолжения американской блокады Ормузский пролив не будет считаться полностью открытым, а прохождение судов будет происходить только по определенному маршруту и с разрешения Ирана.