Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер в четверг, 29 октября, лично прибыл в Белый дом, чтобы доложить Трампу о вариантах военных действий в отношении Ирана.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских должностных лиц и информированные источники.

На встрече также присутствовали министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Накануне военные обсуждали эти вопросы с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Купер редко докладывает президенту лично — в последний раз это было в июле, — поэтому, по мнению издания, это может свидетельствовать о том, что США приближаются к масштабным боевым действиям.

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Ранее газета The Wall Street Journal писала, что представители администрации Трампа предупредили страны Персидского залива о возможной короткой, но интенсивной кампании против Ирана после выборов в Конгресс 3 ноября. Сам Трамп на прошлой неделе на митинге заявил, что США могут повторить массированные весенние бомбардировки Ирана, если Тегеран не согласится на сделку.

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Пентагон уже ведет подготовку: перебрасывает на Ближний Восток дополнительные средства ПВО, боеприпасы и снаряжение, а также вывел часть военнослужащих с баз, которые считает уязвимыми. Армия США также перебрасывает в Израиль еще одну батарею Patriot. Как отмечает издание, это происходит на фоне нехватки перехватчиков, запасы которых США пытаются пополнить.

Тем временем Иран угрожает в ответ на любой удар атаковать широкий спектр американских целей и объектов в странах Персидского залива. По данным WSJ, Тегеран возобновил производство баллистических ракет из накопленных комплектующих в подземных цехах. Сенатор-демократ Крис Мерфи, которого проинформировали об этих тайных планах, назвал их безумными и предупредил о разрушительной эскалации.

23 октября на предвыборном митинге во Флориде Трамп заявил, что США могут провести еще одну военную операцию против Ирана. Спустя два дня, накануне парламентских выборов в Израиле, премьер-министр Биньямин Нетаньяху опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва в Тель-Авиве и предупредил об угрозе «второго Холокоста» в случае, если Иран получит ядерное оружие.