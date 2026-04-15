— Мир продолжает наблюдать за тем, что происходит между США и Ираном. Были переговоры в Пакистане. Известно, что они не завершились успехом. Из последних заявлений, которые делал Дональд Трамп: теперь не просто иранцы блокируют Ормузский пролив, а Америка тоже его блокирует. Как вы понимаете развитие последних событий?

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— Я думаю, что, в принципе, ситуация понятна. И последние заявления [командующего КСИР Ахмада] Вахиди как раз свидетельствуют о том, что директивы, которые он сформулировал иранской делегации на переговорах, были достаточно жесткими. И делегация не могла отойти от этих директив.