Как Трамп погряз в войне с Ираном и почему не стоит поднимать шум о сотрудничестве Украины и арабских стран, — интервью с Семиволосом
Судно в Ормузском проливе, у побережья провинции Мусандам в Омане, 12 апреля 2026 года (Фото: REUTERS)
Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в интервью Radio NV — о провале переговоров с Ираном, Пирровой победе Израиля и раздражении США из-за действий Украины в Персидском заливе.
— Мир продолжает наблюдать за тем, что происходит между США и Ираном. Были переговоры в Пакистане. Известно, что они не завершились успехом. Из последних заявлений, которые делал Дональд Трамп: теперь не просто иранцы блокируют Ормузский пролив, а Америка тоже его блокирует. Как вы понимаете развитие последних событий?
— Я думаю, что, в принципе, ситуация понятна. И последние заявления [командующего КСИР Ахмада] Вахиди как раз свидетельствуют о том, что директивы, которые он сформулировал иранской делегации на переговорах, были достаточно жесткими. И делегация не могла отойти от этих директив.