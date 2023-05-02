США и Германия пока не хотят четких обязательств по членству Украины в НАТО — СМИ 2 мая, 12:11 Президент Владимир Зеленский ожидает конкретных шагов по членству Украины в НАТО уже на саммите в июле (Фото:Посольство Украины в США/Facebook)

Недавно в США и Германии «за закрытыми дверями» дали понять, что сейчас они не хотят брать на себя никаких обязательств по конкретным шагам для членства Украины в НАТО. Об этом сообщает dpa со ссылкой на источники, Welt цитирует агентство.

Как пишет издание, по его данным, Вашингтон и Берлин не хотят давать обязательств, «которые существенно выходили бы за рамки расплывчатой декларации НАТО от 2008 года».

Видео дня

Правительство президента США Джо Байдена не прокомментировало dpa внутренние переговоры перед летним саммитом НАТО в Литве. Однако там косвенно подтвердили, что дальнейшие поставки оружия и другая помощь Украине сейчас «важнее, чем планы по членству в НАТО».

Также, по словам чиновников, Вашингтон рассматривает, что можно сделать в долгосрочной перспективе для укрепления способности Украины защищать себя и сдерживать российскую агрессию.

20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства страны в Альянсе нет. Также, по его словам, гарантии безопасности должны быть уже сейчас, но не стать альтернативой вступлению в блок. Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе в развязанной Россией полномасштабной войне.

Конкретные предложения по членству и решениям о гарантиях безопасности Украина ждет от НАТО уже на Вильнюсском саммите в июле.



Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что США, Германия и Венгрия выступают против идеи предложить Украине «дорожную карту» для членства в НАТО на саммите, на чем настаивают Польша и страны Балтии.

