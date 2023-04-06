США и Франция обеспокоены позицией Китая по войне России против Украины — Госдеп 6 апреля, 00:03 Глава КНР Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

США и Франция разделяют обеспокоенность позицией Китая в отношении полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины. Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель во время брифинга в четверг, 6 апреля.

Спикер напомнил, что перед поездкой в Пекин президент Франции Эммануэль Макрон говорил с американским коллегой Джо Байденом, и они подтвердили неизменность поддержки Украины.



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«США и Франция разделяют озабоченность по поводу вызова, который КНР бросает международному порядку, основанному на правилах, в том числе в связи с продолжающейся поддержкой Пекином войны России против Украины», — сказал он.

6 апреля Эммануэль Макрон прибыл в Пекин вместе с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и встретился с главой КНР Си Цзиньпином. После переговоров агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник сообщило, что Си Цзиньпин готов "усердно работать" над окончанием полномасштабной войны России против Украины.

В то же время издание Politico писало, что Си Цзиньпин не показал никаких признаков того, что после переговоров с Макроном он изменил свою позицию касательно войны России против Украины.

Глава КНР также дал понять, что готов провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским в «подходящее» время. Ранее в Китае избегали прямого ответа на вопрос о том, состоятся ли их переговоры.

24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу войск РФ с украинской территории.



20−22 марта глава КНР Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углубления партнерства.

