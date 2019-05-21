США и ЕС объяснили отказ от рассмотрения закона об украинском языке в Совбезе ООН Сегодня, 07:57 17752 Цей матеріал також доступний українською @UKRinUN Вопрос закона об украинском языке инициировала Россия @UKRinUN

Представители США и ЕС в Совбезе ООН назвали причины отказа от рассмотрения закона об украинском языке по запросу России.

Как сообщили в пресс-службе ООН, пять стран ЕС и США высказались против принятия повестки дня.

По словам постпреда Германии при ООН Кристофа Хойзгена, инициирование вопроса об украинском языке именно в день инаугурации шестого президента Украины имело определенную цель.

«Цель России — продолжение своей пресловутой политики запугивания Украины», — сказал он.

Немецкий дипломат подчеркнул, что закон об украинском языке не требует немедленного внимания Совбеза, поскольку его главные функции заключаются в том, чтобы обеспечить международный мир и безопасность.

Кроме того, этот вопрос относится ко внутренним делам суверенного государства-члена ООН и потому не несет никаких видимых угроз миру и безопасности в регионе.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр заявил, что сейчас не время рассматривать резолюцию.

«Конечно же, это важный вопрос, но мы не можем проводить конструктивную дискуссию по инициативе одной из сторон», — сказал французский дипломат.

В свою очередь, и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн назвал запрос на проведение встречи «попыткой России отвлечь внимание от демократичных процессов в Украине».

Ранее Совет безопасности ООН отказался по требованию России рассматривать закон об украинском языке.

Франция, Германия, Великобритания, Бельгия, Польша и США высказались против.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада проголосовала за проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Решение поддержали 278 народных депутатов.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 15 мая.

Российская делегация заявила, что хочет созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за принятия закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Министр иностранных дел Павел Климкин в ответ на предложение России заявил, что украинский язык не получил никаких особых прав, и с точки зрения международной практики не произошло ничего экстраординарного.