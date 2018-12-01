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США намерены выработать в Брюсселе единый ответ НАТО на инцидент в Керченском проливе

Сегодня, 05:45
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Российские силовики захватили три корабля и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива

Фото: скрин видео Arsen Avakov via Facebook

На встрече глав МИД НАТО, которая состоится 4-5 декабря в Брюсселе, США намерены выработать общую позицию альянса относительно инцидента в Керченском проливе и призвать европейских союзников "проявить лидерство" в этом вопросе, заявил представитель Государственного департамента США, сообщается на сайте ведомства.

В Госдепе отметили, что США ожидают от европейских союзников больше усилий в противостоянии агрессии России.

"Мы планируем продолжить действовать на основании недавних заявленных требований США к руководству России освободить членов экипажей и корабли, которые были задержаны в ходе Керченского инцидента. Мы призываем европейских союзников проявить лидерские способности в преодолении проблемы, которая существует намного ближе к дому для них, чем для нас", - сказал представитель Госдепа.

Он добавил, что в ближайшие дни будет все больше примеров выступлений США и их союзников с общими сигналами, а в случае необходимости будут также предприняты и действия.

"В отношении Украины... Думаю, мы очень четко дали понять, что этот последний шаг России неприемлем - это акт агрессии. В течение последних нескольких дней мы тесно координировали наши действия с европейскими союзниками и в формате НАТО, и в формате ЕС, и прямо сейчас мы сосредоточились на определении общего ответа всего альянса, чтобы определить правильный объем ответа на то, что произошло в Керченском проливе", - заявил представитель Госдепа.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Керченский пролив Украина Госдеп НАТО Россия

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