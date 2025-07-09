США и ЕС меняют стратегию в отношении войны России против Украины , заявил украинский журналист Вадим Денисенко.

По его словам, в течение последней недели произошло несколько важных сдвигов в стратегиях главных деятелей в российско-украинской войне.

Как отмечает Денисенко, сейчас происходит переход от переговоров Вашингтон — Москва к переговорам США — ЕС — КНР.

Во-первых, по его словам, президент США Дональд Трамп, похоже, осознал персональную роль российского диктатора Владимира Путина в срыве всех возможных договоренностей.

«Для нас это может показаться банальным, но это тектонический сдвиг. Трамп не мыслит институтами, а мыслит исключительно персоналиями», — подчеркнул он, добавив, что для американского лидера Путин превратился из «договороспособного» в «недоговороспособного» человека, который является источником всех проблем. Большинство лидеров ЕС это поняли чуть раньше.

Во-вторых, по словам Денисенко, исходя из этого, с большой долей вероятности, «коллективный Запад» начнет транслировать миру именно концепцию «недоговороспособности» Путина, который, к тому же не может защитить своих союзников.

Кроме того, по его мнению, этот же тезис будет ретранслироваться в Россию и в российские элиты.

Однако Денисенко подчеркнул, что это не означает, что будет переворот.

«Это означает, что концепция „нет Путина — нет России“, начнет превращаться (для элит) в „нет Путина — у тебя есть будущее“», — пояснил он.

В-третьих, журналист отметил, что на сегодня США имеют очень ограниченный инструментарий для реального давления на Путина.

Он напомнил, что закон республиканца в Конгрессе США Линдси Грэма имеет довольно ограниченные возможности и может реально заработать только в том случае, если будет достигнут компромисс с Индией и Китаем, которые являются главными потребителями российской нефти.

«По сути, этот закон — это не только о России, но прежде всего о переговорах США и Китая», — добавил Денисенко.

Отмечается, что на этом фоне он назвал «очень важным» заявление Урсулы фон дер Ляйен о том, что поддержка России в полномасштабной войне против Украины со стороны Китая неприемлема для ЕС и станет определяющей в отношениях между Пекином и блоком.

Денисенко добавил, что Европа является ключевым торговым партнером КНР и Китай продает в Европу на 305 млрд больше, чем покупает. Поэтому Европа не хотела бы начинать никакой торговой войны с Китаем на фоне рецессии в европейской экономике.

«Но это заявление — это начало долгих переговоров, где одним из вопросов является Украина», — подчеркнул он.

Он также отметил, что Украина является частью больших переговоров США — ЕС, но с 8 июля де-факто начался сложный переговорный процесс ЕС — Китай, а переговоры Пекин-Вашингтон перешли в новую фазу. Во всех этих процессах, по его словам, Украина занимает важное место и они могут стать ключевыми для завершения войны РФ против Украины.

Относительно вопроса времени, Денисенко заявил, что ранее считал, что эти процессы начнутся в октябре-ноябре, однако «благодаря тупости Путина», они несколько ускорились.

Но он предупредил, что это точно не будет происходить быстро, а первые результаты можно будет увидеть не раньше конца текущего года, а скорее всего — в феврале-марте 2026-го.