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США и ЕС близки к согласованию санкций против России за захват кораблей ВМС Украины - FT

Вчера, 19:50
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Лариса Сарган via Facebook

Задержанные корабли ВМС Украины доставили в порт Керчи

США и страны Европейского Союза близки к принятию совместного решения о введении новых санкций в отношении России за агрессию против Украины в Азовском море, сообщает Financial Times.

По данным дипломатических источников, министры иностранных дел стран ЕС намерены обсудить этот вопрос в следующий понедельник, 18 февраля. Новые санкции могут ввести до конца марта.

"Выжидается удобный случай", - сказал один из дипломатов со ссылкой на внутренние документы. 

Один из источников добавил, что санкции, как ожидается, будут наложены на физических лиц и компании, которые участвовали в захвате Россией трех кораблей ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Напомним, что российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.

В январе Лефортовский суд Москвы продлил незаконный арест захваченных в плен украинских моряков до 24 и 26 апреля 2019 года. 

Теги:   ВМС Украины Санкции против России

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