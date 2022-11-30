США и другие страны сосредоточены на передаче Украине систем ПВО — Блинкен 30 ноября, 16:50 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

США и другие западные партнеры сосредоточены на предоставлении Украине систем противовоздушной обороны и работают над тем, чтобы Киев получил их как можно быстрее.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в комментарии СNN.

«Сейчас мы особенно сосредоточены на системах противовоздушной обороны, и не только мы, многие другие страны», — сказал Блинкен.

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Госсекретарь добавил, что Вашингтон работает над тем, чтобы ВСУ получили эти системы как можно быстрее и были обучены работе с ними.

Блинкен не стал уточнять, поставит ли Пентагон Украине систему противоракетной обороны Patriot, но добавил, что США работают над тем, чтобы у ВСУ «в любой момент времени были самые эффективные системы, чтобы справиться с угрозой, с которой они сталкиваются».

«Мы совсем недавно, например, предоставили им очень эффективную систему под названием NASAMS, которую они используют очень эффективно. До этого, конечно, у нас был HIMARS, который они с большим успехом использовали как на юге, так и на востоке Украины», — сказал Блинкен.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что по поводу поставок систем Patriot сейчас идет дискуссия.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что поставки систем ПВО не происходят быстро, поскольку их количество ограничено, а перед отправкой нужно время на модернизацию.