США и Дания проведут учения по применению ракет SM-6 в Балтийском море 17 сентября, 08:32 Учения начнутся 18 сентября (Фото:navyrecognition.com)

Военно-морские силы США в Европе и Вооруженные силы Дании проведут совместные учения по защите конвоев с использованием современной ракетной установки SM-6.

Об этом сообщается на сайте 6-го флота США.

Учения начнутся 18 сентября на острове Борнхольм в Балтийском море.



В 6-м флоте США отметили, что ракетная система SM-6 может перехватывать угрозы с воздуха, включая баллистические ракеты на конечной фазе полета. При этом конструкция ракеты обеспечивает высокоточное поражение как стационарных наземных, так и подвижных морских целей противника.



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«Проводя эти операции с территории Дании, Соединенные Штаты подтверждают стратегическую важность Дании как ключевого союзника по обеспечению региональной стабильности», — отметили в 6-м флоте США.

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