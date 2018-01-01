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США и арабские страны ведут переговоры о создании аналога НАТО

Сегодня, 07:15
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Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что ряд арабских стран ведет переговоры с США о новом соглашении по безопасности для защиты Ближнего Востока от "внешней агрессии".

Он рассказал, что обсуждается создание Ближневосточного стратегического альянса (MESA, Middle East Strategic Alliance), сообщает DW.

 По словам саудовского министра, в альянс могут войти также Египет и Иордания.

"Цель заключается в том, чтобы достичь договоренностей в области безопасности на Ближнем Востоке, которые могут защитить регион от внешней агрессии и укрепить отношения между США и странами региона", - сказал аль-Джубейр.

Помимо этого, в воскресенье в Госдепартаменте США призвали страны Персидского залива укреплять дружеские отношения, чтобы противостоять Ирану, создав альянс MESA.

СМИ отмечают, что новый альянс будет похож на НАТО.

Теги:   Саудовская Аравия Ближний восток НАТО США

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