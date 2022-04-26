Россия должна ослабнуть настолько, чтобы больше не смогла ни на кого напасть — глава Пентагона 26 апреля, 02:32 Цей матеріал також доступний українською Ллойд Остин (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон хочет видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она больше не смогла повторить агрессию в Украине.

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Во время пресс-конференции после визита в Киев Остин сказал:



"…Мы хотим, чтобы Украина оставалась суверенной, демократической страной, способной защитить свою суверенную территорию. Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы не могла делать то, что сделала во время вторжения в Украину. Она [Россия] уже потеряла значительную часть военного потенциала и, откровенно говоря, значительную часть войск. И мы хотим, чтобы они не могли быстро восстановить этот потенциал".



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Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки позже сообщила, что слова Остина отражают позицию администрации президента США.

«Я бы сказала, что это согласуется с нашей позицией, позицией президента и госсекретаря Остина по поводу того, что мы сделаем все возможное, чтобы помешать стремлению Путина подчинить себе Украину, захватить ее территориальную целостность и суверенитет», — заявила она во время брифинга, передает CNN.

24 апреля глава Госдепартамента США Энтони Блинкен вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином прибыли в Киев, встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.



Блинкен заявил, что американские дипломаты вернутся в Украину на этой неделе, а президент Джо Байден назначит Бриджит Бринк новым послом США в Украине.

Глава Госдепа также отметил, что пока неизвестно, как будет развиваться война России против Украины.

«Но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать намного дольше, чем Владимир Путин на [мировой] арене», — подчеркнул он.

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