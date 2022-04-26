США хотят, чтобы Зеленский участвовал в саммите G20 в Индонезии — Bloomberg 26 апреля, 00:38 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

США и некоторые другие члены Большой семерки призывают Индонезию пригласить Украину на саммит G20 в ноябре после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники среди чиновников.

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По информации агентства, США и некоторые другие страны настаивают на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский присутствовал хотя бы на некоторых встречах G20. При этом в Индонезии утверждают, что хотят «оставаться беспристрастными».



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Bloomberg пишет, что приглашение Зеленского «усугубит логистический и дипломатический кошмар для Индонезии», если Путин решит лично присутствовать на саммите. Источники агентства заявили, что некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, не будут сидеть за одним столом с Путиным, и непонятно, сможет ли Индонезия организовать саммит так, чтобы Байден и Путин не пересекались. Возможно, что некоторые страны отправят на саммит делегации более низкого уровня вместо своих лидеров.

Чиновник на условиях анонимности сообщил Bloomberg, что решение о приглашении Украины на ноябрьский саммит пока не принято. Другой собеседник издания сказал, что Путин еще не решил, будет ли участвовать в саммите, и «ждет, как будет развиваться ситуация». Также возможно, что диктатор подключится дистанционно.

Ранее президент США Джо Байден предлагал исключить Россию из G20.

Агентство Bloomberg до этого сообщало, что некоторые чиновники, в том числе представители США, пытались убедить Индонезию отказать Путину в участии в саммите «или, по крайней мере, осудить его действия в Украине». Саммит G20 запланирован на ноябрь 2022 года в Индонезии, на острове Бали.

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