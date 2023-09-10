Железнодорожный и судоходный. США инициировали экономический коридор между Индией и странами Европы 10 сентября, 04:55 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

Президент США Джо Байден на саммите G20 инициировал создание железнодорожного и судоходного коридора, который объединит Индию, страны Ближнего Востока и Европу.

Об этом сообщает AP.



Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что реализацией проекта помимо США займутся Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания, Израиль и страны Евросоюза. По его словам, усовершенствованная транспортная инфраструктура поспособствует сближению ближневосточных стран и превратит регион в центр экономической активности.

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В США не уточнили сроки реализации проекта и его стоимость. По словам наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, запуск экономического коридора обойдется в 20 млрд долларов.