США хотят снизить влияние России и Китая в Восточной Европе Сегодня, 10:43 1331 Цей матеріал також доступний українською EPA Майк Помпео отправится с визитом в Восточную Европу EPA

Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал визит в Восточную Европу с целью “убедить союзников в необходимости усилить сопротивление России и КНР в торговле, энергобезопасности и в сфере права”, передает DW.

Помпео планирует посетить Венгрию, Словакию и Польшу для проведения политических переговоров. Начало тура запланировано на 11 февраля.

Представитель Белого дома говорит, что недостаточная активность США в Центральной Европе привела к укреплению позиций России и Китая.

Он также отметил, что послание Помпео будет одинаковым для трех стран: "Мы ожидаем, что те, кому помогают США, не будут оказывать поддержку нашим соперникам. Обязанность союзников - охранять свободу в Европе".