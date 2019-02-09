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США хотят снизить влияние России и Китая в Восточной Европе

Сегодня, 10:43
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EPA

Майк Помпео отправится с визитом в Восточную Европу

Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал визит в Восточную Европу с целью “убедить союзников в необходимости усилить сопротивление России и КНР в торговле, энергобезопасности и в сфере права”, передает DW.

Помпео планирует посетить Венгрию, Словакию и Польшу для проведения политических переговоров. Начало тура запланировано на 11 февраля.

Представитель Белого дома говорит, что недостаточная активность США в Центральной Европе привела к укреплению позиций России и Китая.

Он также отметил, что послание Помпео будет одинаковым для трех стран: "Мы ожидаем, что те, кому помогают США, не будут оказывать поддержку нашим соперникам. Обязанность союзников - охранять свободу в Европе".

Теги:   Майк Помпео Россия Китай США

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